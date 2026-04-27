"Перші кроки": Магучіх спробувала себе в іншому виді спорту

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх готується до літньої частини легкоатлетичного сезону на зборах у Португалії. Посеред напруженого тренувального графіку вона знайшла час для того, щоб наважитися на нове для себе заняття.

У своєму інстаграмі чемпіонка світу поділилася сторіс, як вона робить свої перші удари ключкою. Раніше Магучіх ніколи не грала у гольф.

Як Магучіх прокоментувала зміну виду спорту?

На відео Ярослава, попри статус новачка в улюбленому виді спорту чималої кількості багатіїв, дуже впевнено та сильно надсилає м'яч ударом далеко в бік лунки.

"Перші кроки у гольфі", – підписала сторіс Магучіх, а також виклала декілька світлин з тренером, який познайомив її з цією грою.

Хто з українських спортсменів також любить гольф?

Мабуть, найвідомішою зіркою українського спорту, яка прославилась не лише у своєму власному виді спорту, але й гольфі, є футболіст Андрій Шевченко.

Володар "Золотого м'яча" зацікавився грою з ключками під час свого перебування у складі італійського Мілана. З тих пір нападник брав участь у численних аматорських та навіть професійних турнірах, здобував титул віцечемпіона України і, як пише ТСН, вигравав змагання у престижному клубі Queenwood у Лондоні.

Також пристрасть до гольфу відчув чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Він зізнавався, що почав займатися цим спортом, коли програв Коррі Сандерсу, який був фанатом м'яча і ключки. Українець хотів зрозуміти, як гра вплинула на координацію і силу опонента. З тих пір Кличко регулярно з'являвся на різних напівпрофесійних турнірах.