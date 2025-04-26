Магучіх вирвала перемогу на першому етапі Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу на першому етапі Діамантової ліги. Інша українка Юлія Левченко потрапила у топ-4.

У суботу, 26 квітня, відбулися змагання першого етапу Діамантової ліги у Сямені. У ньому взяли участь українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, пише 24 канал.

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Магучіх – переможниця Діамантової ліги

Юлія Левченко лише на планці 1,84 метра використала додаткову спробу. Ярослава Магучіх, як і Нікола Оліслагерс, розпочинали змагання з висоти 1,91 метра.

Левченко взяла також висоту і 1,91 метра. Причому таким чином українська стрибунка цим результатом оновила особистий рекорд сезону – у лютому, на чемпіонаті України, брала висоту 1,90 метра.

На висоті 1,94 метра у секторі залишилися лише Магучіх, Оліслагерс та Паттерсон. Левченко не змогла подолати цю планку з жодної із трьох спроб, однак втримала четверте місце через меншу кількість використаних стрибків.

Вже на висоті 1,97 метра Магучіх здобула перемогу над австралійськими стрибунками, оскільки з першої ж спроби подолала планку. Ані Паттерсон, ані Оліслагерс її не взяли.

Ярослава також намагалася оновити рекорд змагань у Сямені та взяти планку 2,03 метра, однак не подолала її з трьох спроб.

Довідка. Ярослава Магучіх у 2024 році виграла Діамантову лігу, а також стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту.

Відзначимо, що це 20-та перемога Ярослави Магучіх на етапах Діамантової ліги.