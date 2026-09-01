Магучіх допомогла суперниці виграти у Німеччині і отримала подяку

Етап срібної серії Континентального туру з легкої атлетики завершився для Ярослави Магучіх ще одним програшем австралійці – цього разу не Ніколі Оліслагерс, а Елеанор Паттерсон. Суперниця після здобуття золота визнала, що завдячує ним саме українці.

Паттерсон підкорила планку на висоті 2,02, в той час як Ярослава знову зупинилися на не надто переконливих для себе 2 метрах. Але отримала від опонентки компліменти на свою адресу, пише 24 Канал.

Як Магучіх допомогла Паттерсон виграти

Для Ярослави це був вже другий турнір після чемпіонату Європи, де вона не змогла показати найкращий результат. А золото знову дісталося представниці Австралії – але цього разу не запеклій суперниці світової рекордсменки Ніколі Оліслагерс, а бронзовій призерці Олімпіади в Парижі Елеанор Паттерсон.

Після змагань стрибунка з країни-континенту несподівано зізналася, що саме завдяки Ярославі змогла тріумфувати на етапі в Гальборнні.

Хочу подякувати Ярославі Магучіх, що завжди мене підштовхує йти далі, до свого особистого рекорду. Я зараз у феноменальній формі. І я дуже люблю стрибати в Німеччині,

– заявила Паттерсон.

Як Магучіх готується до Абсолютного чемпіонату світу

Головний старт сезону для Магучіх – це перший в історії Абсолютний чемпіонат світу, який об'єднає найкращих спортсменів за рейтингом і результатами. Ярослава не потребувала на нього спеціального запрошення, адже кваліфікувалася як олімпійська чемпіонка.

Вболівальників турбує, що саме незадовго до старту у Будапешті Ярослава вперше у сезоні не потрапила на подіум – і пояснила це проблемами не з фізичною формою, а "з тим, що в голові".

5 вересня на Ярославу чекає фінал Діамантової ліги у бельгійському Брюсселі, який стане заключним виступом українки перед світовою першістю.