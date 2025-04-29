Магучіх стане учасницею абсолютного чемпіонату світу: що це за турнір та коли відбудеться
- Ярослава Магучіх отримала автоматичну путівку на перший абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, який відбудеться 11-13 вересня 2026 року в Будапешті.
- Турнір проводитиметься раз на два роки з обмеженою кількістю учасників, включаючи олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу і переможців фіналу Діамантової ліги.
- Організатори підготували призовий фонд у 10 мільйонів доларів, з яких переможці отримають по 150 тисяч доларів.
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх відібралася до першого в історії абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики. У змаганнях візьмуть участь зірки "королеви спорту".
Світова легка атлетика (WorldAthletics) оголосила імена 26 спортсменів, які кваліфікувалися на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Володаркою однієї з путівок стала українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, пише 24 Канал з посиланням на сайт WorldAthletics.
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Магучіх серед учасників історичного турніру
Автоматичні путівки на абсолютний ЧС-2026 з легкої атлетики отримали олімпійські чемпіони Ігор-2024 в Парижі, в тому числі Магучіх. Унікальний турнір стартує через 500 днів.
Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики (World Athletics Ultimate Championship) планують проводити раз на два роки. Перший в історії турнір відбудеться 11 – 13 вересня 2026 року в столиці Угорщини Будапешті.
На відміну від класичного чемпіонату світу в турнірі візьме участь обмежена кількість спортсменів. У боротьбі за звання чемпіона чемпіонів зійдуться найкращі спортсмени світу у 28 дисциплінах.
Довідка. Список учасників турніру включатиме: 25 чемпіонів світу-2026, 25 переможців фіналу Діамантової ліги-2026 та найкращі спортсмени за підсумком наступного сезону.
Організатори турніру приготували рекордний призовий фонд – 10 мільйонів доларів. Переможці змагань отримають по 150 тисяч доларів.