Українка створила найбільшу сенсацію на Вімблдоні: що Ястремська сказала після перемоги

У вівторок, 1 липня, відбулися матчі першого кола Відкритого чемпіонату Великої Британії з тенісу. В одному з них Даяна Ястремська зустрічалася з Коко Гофф.

Одеситка продемонструвала неймовірну гру та впевнено здолала другу ракетку світу з рахунком 7:6, 6:1. Після поєдинку вона поділилася своїми емоціями від перемоги, повідомляє 24 Канал із посиланням на Setanta Sports.

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Післяматчевий коментар Ястремської

Даяна була дуже щасливою. Вона віддала належне своїй зірковій суперниці та подякувала вболівальникам за неймовірну підтримку:

"Перше, що я хочу сказати, це те, що цей корт викликає в мене багато приємних спогадів. Я грала тут у юніорському фіналі. Він подарував мені багато емоцій. Думаю, сьогодні був чудовий матч. Я справді була у вогні. У мене навіть нігті з вогниками.

Грати з Коко – це щось особливе. Ми грали чотири рази. Рахунок 3:1 на її користь. Вона чудова гравчиня та чудова людина. У нас дуже хороші стосунки. Мені дуже сподобалося. Ці корти створені для найвидатніших гравців. Я дуже вдячна за те, що знаходжусь на цьому корті. Щиро дякую за підтримку".

Що сказала Ястремська після перемоги над Гофф: дивіться відео

Цікаво. Для Даяни Ястремської тріумф у грі з Коко Гофф став повторенням найрейтинговішої перемоги в кар'єрі. Перед цим вона лише одного разу перегравала другу ракетку світу – у 2019 році здолала чешку Кароліну Плішкову на турнірі в Ухані.

Нагадаємо, що у друге коло Вімблдона пробилося три українки в одиночному розряді. Суперницею Даяни Ястремської стане "нейтральна" Анастасія Захарова.