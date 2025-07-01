Зворушливий вчинок українки на Вімблдоні завірусився у мережі: відео зібрало шалені перегляди

У першому колі Вімблдону-2025 Даяна Ястремська зіграла проти Коко Гофф. Українська тенісистка здобула сенсаційну перемогу над другої ракетою світу зі США.

Під час матчу престижного турніру серії Grand Slam Даяна Ястремська відзначилась зворушливим вчинком на корті. Відео одразу розлетілось мережею, зібравши шалену кількість переглядів, повідомляє 24 канал.

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Скільки переглядів зібрало відео з Ястремською

Даяна Ястремська за рахунку 3:1 на свою користь у другому сеті неочікувано знайшла сережку на корті. Виявилось, що прикрасу загубила її суперниця Коко Гофф.

Українська тенісистка показала сережку опонентці. Гофф підтвердила, що це саме її прикраса, а Ястремська поклала аксесуар біля речей американки. Вчинок Даяни викликав бурхливу реакцію.

Ястремська знайшла сережку Гофф: дивіться відео

Вболівальники оцінили теплий та добрий вчинок Даяни Ястремської. Відео одразу завірусилось у соціальних мережах, зібравши купу приємних коментарів та чималу кількість переглядів.

Відео, опубліковане на офіційній сторінці Вімблдону в інстаграмі, зібрало понад 3 мільйони переглядів лише за добу.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська обіграла "нейтральну" росіянку Анастасію Захарову у другому колі турніру. У суботу 5 липня українська тенісистка зіграє проти Джессіки Боусас Манейро з Іспанії.