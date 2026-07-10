Є перший півфіналіст Мундіалю – хто вийшов в 1/2 фіналу ЧС-2026
На чемпіонаті світу-2026 стартувала стадія чвертьфіналів. Лише 8 команд із 48 учасників Мундіалю залишалися у боротьбі за титул.
Вже перший поєдинок 1/4 фіналу подарував сповнене інтриги повторення півфіналу чотирирічної давнини – Франція проти Марокко. В інших парах теж є місце для несподіванок, навіть попри наявність очевидних фаворитів, пише 24 Канал.
Як завершилися матчі 1/4 фіналу Мундіалю?
9 липня, 23:00. Франція – Марокко 2:0
Голи: Мбаппе, 60, Дембеле, 66
На 28-й хвилині зустрічі капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе не зміг реалізувати пенальті. Проте вже на 60-й хвилині форвард виправився, забивши перший гол у матчі. Ще через шість хвилин Усман Дембеле після результативної передачі Мбаппе подвоїв перевагу французької команди.
Завдяки цій перемозі збірна Франції вийшла до півфіналу Мундіалю.
10 липня, 22:00. Іспанія – Бельгія
12 липня, 00:00. Норвегія – Англія
12 липня, 04:00. Аргентина – Швейцарія
Розклад 1/2 фіналу чемпіонату світу
14 липня, 22:00. Франція – Іспанія/Бельгія
15 липня, 22:00. Норвегія/Англія – Аргентина/Швейцарія