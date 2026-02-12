Є речі важливіші за медалі, – Гераскевич виставить свій "шолом пам'яті" на аукціон

Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича, відсторонивши його від змагань за носіння шолома на знак вшанування спортсменів, які загинули через Росію.

Сам спортмен вважає, що вчинив правильно й оголосив про намір виставити свій "шолом пам'яті" на аукціон, повідомляє "Суспільне. Спорт".

Як Гераскевич відреагував на дискваліфікацію?

Владислав Гераскевич зізнався, що йому шкода через цей інцидент, оскільки не хотів скандалу. За його словами, він прагнув стати частиною Олімпійських ігор, перебуваючи у дружній атмосфері з іншими спортсменами.

У нас були чудові тренування, чудові результати. Чітко бачили, що можемо боротися за медалі на цих Олімпійських іграх... Я не жалкую, як і 4 роки тому. Є речі важливіші за медалі. Відстоював те, у що я вірю,

– сказав він.

Водночас наш скелетоніст висловив сподівання, що цей шолом виконає свою місію, оскільки розглядають можливість виставлення його на аукціон, щоб зібрати кошти на ту чи іншу допомогу Україні, чим він "врятує багато життів".

До слова, ситуація із дискваліфікацію сталася під час іншого скандалу – італійський сноубордист Ролан Фішналлер порушив правила участі на Олімпійських іграх, вийшовши на старт із зображенням прапора Росії.

Утім, він уникнув будь-яких обмежень з боку організаторів, які не побачили в цьому нічого поганого. Зауважимо, що подібну символіку Міжнародний олімпійський комітет сам раніше заборонив на всіх об'єктах ОІ-2026.

Що відомо про дискваліфікацію Гераскевича?