Трагедія сталася вранці 11 червня у місті Салават в Башкортостані. Нещасний випадок під час полювання обернувся смертю молодого спортсмена та спричинив ще одну драму в його родині, повідомляє Lenta.

Дивіться також Росія через суд хоче потрапити на чемпіонат світу з хокею, де зіграє Україна

Що відомо про трагедію?

За попередньою інформацією, 21-річний хокеїст Єгор Ядикін випадково натиснув на курок рушниці і вистрелив в себе. Куля влучила спортсмену в голову, а отримані травми виявилися несумісними з життям.

Особливо шокуючим є те, що свідком смертельного інциденту став його дідусь. Чоловік перебував поруч у момент трагедії та фактично бачив останні секунди життя онука.

У момент трагедії хокеїст із дідом їхали машиною. Ядикін потягнувся за рушницею, і вона вистрілила. Після цього його дід скоїв самогубство,

– повідомили у правоохоронних органах.

Пізніше стало відомо, що дідусь Ядикіна перед самогубством надіслав повідомлення рідним.

Що відомо про загиблого хокеїста?

Ядикін був вихованцем омського Авангарда і дворазовим чемпіоном Росії серед юніорів, виступав у Молодіжній хокейній лізі за Омських Яструбів і у ВХЛ за Омські Крила.

У 2025 році він став гравцем ХК Норільськ. Минулого сезону ВХЛ Ядикін забив два голи і віддав дві гольові передачі в 46 матчах.

Хокеїст також має досвід виступів за юнацькі збірні Росії.