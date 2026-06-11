Трагедія сталася вранці 11 червня у місті Салават в Башкортостані. Нещасний випадок під час полювання обернувся смертю молодого спортсмена та спричинив ще одну драму в його родині, повідомляє Lenta.
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Що відомо про трагедію?
За попередньою інформацією, 21-річний хокеїст Єгор Ядикін випадково натиснув на курок рушниці і вистрелив в себе. Куля влучила спортсмену в голову, а отримані травми виявилися несумісними з життям.
Особливо шокуючим є те, що свідком смертельного інциденту став його дідусь. Чоловік перебував поруч у момент трагедії та фактично бачив останні секунди життя онука.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
У момент трагедії хокеїст із дідом їхали машиною. Ядикін потягнувся за рушницею, і вона вистрілила. Після цього його дід скоїв самогубство,
– повідомили у правоохоронних органах.
Пізніше стало відомо, що дідусь Ядикіна перед самогубством надіслав повідомлення рідним.
Що відомо про загиблого хокеїста?
Ядикін був вихованцем омського Авангарда і дворазовим чемпіоном Росії серед юніорів, виступав у Молодіжній хокейній лізі за Омських Яструбів і у ВХЛ за Омські Крила.
У 2025 році він став гравцем ХК Норільськ. Минулого сезону ВХЛ Ядикін забив два голи і віддав дві гольові передачі в 46 матчах.
Хокеїст також має досвід виступів за юнацькі збірні Росії.