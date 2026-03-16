Якушенко вже вдруге поспіль здобув європейський титул – цього разу на змаганнях у сербському Зрен'яніні. У фіналі він здолав білоруса Хасланова, пише United World Wrestling.

Дивіться також Епічне приниження: російських спортсменів змусили фінішувати під прапор України

Як завершився чемпіонат Європи U-23 для Єгора Якушенка?

Фінальний суперник українця програвав йому двічі за останній рік – на минулому чемпіонаті Європи та на світовій першості у Нові Саді. Та ж доля спіткала білоруса і цього разу: попри те, що Якушенко у другому періоді був поставлений у партер за пасивність, він зміг уникнути втрати очок, а до цього успішно кинув Хасланова.



Єгор Якушенко кидає білоруса Хасланова / фото UWW

За рахунку 2:1 українцю була потрібна хороша оборона упродовж 2 хвилин, і він із завданням впорався. Білорус спробував взяти відеоповтор на предмет втечі, але судді не підтвердили челендж і дали ще одне очко Якушенку. Тож 3:1 у підсумку – наш спортсмен отримав нагоду зробити коло пошани з українським прапором просто перед очима представника країни-співучасника агресії.

Єгор Якушенко / фото UWW

Що сталося на п'єдесталі пошани?

Під час церемонії нагородження слухати гімн України на честь переможця довелося не лише білорусу, але й росіянину, який посів третє місце разом зі спортсменом з Німеччини.

Обидва представники держав-агресорів відводили погляд і, вочевидь, почувалися незручно.