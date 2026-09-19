А де ж травма: Ярмолюк відіграв матч АПЛ на тлі невиклику до збірної України

У збірній України з футболу назріває скандал щодо ситуації з півзахисником англійського Брентфорда Єгором Ярмолюком. Футболіст не потрапив у склад команди на осінні матчі, але при цьому чомусь продовжує грати у клубі.

Напередодні Ярмолюк допоміг своїй команді здобути яскраву розгромну перемогу над Челсі. А вболівальники не розуміють, чому він не приїде у розташування "синьо-жовтих", пише 24 Канал.

Ярмолюк не в лазареті

За словами головного тренера збірної України Андреа Мальдери, Ярмолюк має "хронічну проблему на нозі, що не є травмою в класичному розумінні". Італієць стверджує, що був на контакті з клубом і самим футболістом, і вони вирішили, що у Брентфорді використають міжнародну павзу для усунення того, що турбує гравця.

Мальдера наголосив, що Єгор не готовий на 100%, і саме тому не отримав виклик на матчі Ліги Націй.

От тільки на цьому тлі максимально дивно виглядає той факт, що Ярмолюк провів вже другий поспіль матч в чемпіонаті Англії. Він ще й вийшов у старті Брентфорда та провів на полі понад годину ігрового часу, а його клуб знищив Челсі 3:0.

Для Ярмолюка це був вже сотий поєдинок в АПЛ, що є чудовим досягненням у такому юному віці – українцю зараз лише 22 роки.

Які кадрові проблеми у збірної України

Ситуація з Ярмолюком – не єдина прикрість для вболівальників головної команди перед дебютними офіційними матчами Андреа Мальдери.

Вже після оголошення складу на Лігу Націй італійському наставнику довелося провести дві зміни: Артем Довбик і Олександр Андрієвський не зможуть приїхати до збірної через травми.

І це не враховуючи відсутності у заявці Руслана Маліновського і Михайла Мудрика, яким теж заважають допомогти головній команді ушкодження.