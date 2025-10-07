Переможець Кубка УЄФА несподівано здивував новою посадою після закінчення кар'єри
- Євген Селезньов став радником міністра молоді та спорту, не розкриваючи деталей своїх обов'язків.
- Після закінчення кар'єри, Селезньов грає за ветеранів та медійну команду з Дніпра Армат.
Колишній нападник збірної України, Шахтаря та інших українських клубів Євген Селезньов розповів, чим займається після закінчення футбольної кар'єри. Екснападник продовжив свій шлях у спорті, але вже у новій ролі.
Євген Селезньов розповів, що є одним із радників міністра молоді та спорту. Колишній футболіст не став розкривати деталей своєї посади та обов'язків, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.
Чим займається Євген Селезньов?
Окрім цього Селезньов не забуває про улюблений футбол. Євген грає за ветеранів та медійну команду з Дніпра Армат.
Займаюся, працюю. Я радник міністра молоді та спорту. Більше зі спорту. Особливо, аби щось виокремити, то нічого,
– сказав Селезньов.
Нагадаємо, що у серпні поточного 2025 року Селезньов вдруге став батьком. У Євгена народився син, якого назвали Олександром.
У березні 2023-го Селезньов повішав бутси на цвях. Після чого була інформація, що ексфорвард займав посаду спортивного директора Дніпра-1. Однак у коментаріСелезньов повідомив, що не працював як спортивний директор, а працював у Дніпрі-1 як Євгеній Селезньов, не пояснивши своїх обов'язків.
Окрім цього потрапляв у мовний скандал у червні цього року.
Що відомо про футбольну кар'єру Євгена Селезньова?
В Україні пограв за Шахтар, Арсенал Київ, Дніпро, Колос та Минай.
Також Селезньов має закордонний досвід. Пограв у Туреччині та Іспанії, на жаль, має досвід ігор у Росії.
Його останнім клубом у кар'єрі був Минай (17 матчів).
Двічі був найкращим бомбардиром УПЛ (2010/2011 та 2011/2012).
Переможець Кубка УЄФА-2008/2009 із Шахтарем (тепер – Кубок Європи).
Чемпіон України, володар Кубка і Суперкубка країни, а також завойовував два трофеї у Туреччині.