Колишній нападник збірної України, Шахтаря та інших українських клубів Євген Селезньов розповів, чим займається після закінчення футбольної кар'єри. Екснападник продовжив свій шлях у спорті, але вже у новій ролі.

Євген Селезньов розповів, що є одним із радників міністра молоді та спорту. Колишній футболіст не став розкривати деталей своєї посади та обов'язків, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

Чим займається Євген Селезньов?

Окрім цього Селезньов не забуває про улюблений футбол. Євген грає за ветеранів та медійну команду з Дніпра Армат.

Займаюся, працюю. Я радник міністра молоді та спорту. Більше зі спорту. Особливо, аби щось виокремити, то нічого,

– сказав Селезньов.

Нагадаємо, що у серпні поточного 2025 року Селезньов вдруге став батьком. У Євгена народився син, якого назвали Олександром.

У березні 2023-го Селезньов повішав бутси на цвях. Після чого була інформація, що ексфорвард займав посаду спортивного директора Дніпра-1. Однак у коментарі BuckarooBanzai Селезньов повідомив, що не працював як спортивний директор, а працював у Дніпрі-1 як Євгеній Селезньов, не пояснивши своїх обов'язків.

Окрім цього потрапляв у мовний скандал у червні цього року.

Що відомо про футбольну кар'єру Євгена Селезньова?