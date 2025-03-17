Чи курив у збірній айкос: Селезньов кумедно відповів на провокативне питання

Колишній форвард збірної України Євген Селезньов ніколи не приховував, що під час ігрової кар'єри порушував режим. На думку спортсмена, це не заважало йому демонструвати якісний футбол.

Минулі пригоди Євгена Селезньова стали темою обговорення в аналітичній програмі "Футбол 360". Ексфорварда Дніпра та Шахтаря запросили в студію як експерта, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал програми.

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Відповідь Селезньова розірвала ведучих програми

Один з ведучих програми Роман Бебех поцікався у зірки стосовно історії з палінням. Мовляв, Селезньов завжди виступав адептом концепту "Ми пили, але грали". Тож чи правда, що він дозволяв собі курити айкос в автобусі збірної України.

Безпосередня відповідь Євгена розвеселила усіх присутніх в студії.

"Ні, ні, ні. В той час не було ще айкос", – сказав Селезньов.

Відео відповіді Селезньова про куріння айкоса

Нагадаємо, що Євген Селезньов завершив футбольну кар'єру у травні 2023 року. Останнім клубом нападника був закарпатський Минай. Легенда Дніпра мріяв побити бомбардирський рекорд чемпіонатів України, який належить Максиму Шацьких (124 голи). Ексфорвард збірної України зупинився на позначці 117 голів.

Довідка. У складі збірної України Євген Селезньов зіграв 58 матчів та забив 11 голів. Свій останній поєдинок за "синьо-жовтих" він провів 6 вересня 2018 року в рамках розіграшу Ліги націй.

Після завершення ігрової кар'єри Селезньов працював на менеджерській посаді у Дніпрі-1. Останнім часом долучався до футбольних матчів Медіаліги.