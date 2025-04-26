Відомого українського боксера затримали з підозрою в крадіжках

Колишнього українського боксера Євгена Хитрова затримали у Кривому Розі. Його підозрюють у крадіжках.

У суботу, 26 квітня, на в'їзді до Кривого Рогу затримали Євгена Хитрова. Він може бути причетний до крадіжок із сільгосппідприємств, пише 24 канал з посиланням на видання СВОЇ.

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Відомого боксера затримали

Разом зі спільником Єгена Хитрова затримали після однієї з подібних справ. Мова йде не про один епізод.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Довідка. Боксер закінчив кар'єру у 2019 році. За свою кар'єру він здобув 20 перемог та дві поразки.

Відзначимо, що Євген Хитров брав участь в Олімпіаді у 2012 році, деякий час жив і виступав у США. Наразі він є президентом федерації боксу в Кривому Розі і тренером у КБ-75.