Воїни ЗСУ ліквідували російського легкоатлета Євгена Катуніна

ЗСУ ліквідували російського легкоатлета Євгена Катуніна. Подробиць його загибелі не розголошують.

Російський легкоатлет Євген Катунін загинув на війні в Україні. Його ліквідували українські військові, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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ЗСУ вбили Катуніна

Російський легкоатлет Євген Катунін загинув під час бойових дій на території України. Подробиці його загибелі не розголошуються.

Відомо, що спортсмен приєднався до збройних сил Росії за кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Катунін родом із Курської області. Був регіональним рекордсменом у бігу на 110 метрів з бар’єрами, переможцем Кубка Росії, неодноразовим призером чемпіонатів Росії та Центрального федерального округу. У 2021 році йому було присвоєно звання майстра спорту Російської Федерації.

Нагадаємо, що на початку липня 2025 року внаслідок обстрілу Житомирщини загинув 16-річний самбіст Олександр Петренко.