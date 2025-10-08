Легенда українського футболу Євген Селезньов втратив все своє майно після окупації Донецька у 2014 році. Нападник згадав, як окупанти хотіли переманити його на свій бік.

Ексгравець збірної України Євген Селезньов завершив кар'єру у 2022 році. Нападник є уродженцем Макіївки з Донецької області, через що до нього був інтерес з боку окупантів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

Росіяни запрошували Селезньова?

Гравця зрідка підозрювали у відсутності проукраїнської позиції через спілкування російською та виступи у країні-окупантці після початку війни. Проте Євген не раз спростовував ці здогадки на словах та діями.

Тим не менше, ватажки терористичної організації "ДНР" виходили на Селезньова на початку повномасштабного вторгнення. Гравцю пропонували повернутися в Донецьк, де він мав майно.

Я все втратив у Донецьку. Багато говорити немає бажання про це. Але мені пропонували повернутися на початку повномасштабної війни в Донецьк. Пропонували гроші. На що вони отримали відповідь, що я зрадником ніколи не був. Я народився в Україні. Навіть якщо я не дуже розмовляю українською, я залишаюсь українцем,

– згадує Селезньов.

До слова, у 2020 році Селезньов дав інтерв'ю журналісту Віктору Вацку. Тоді він згадував, що ще на початку війни на Донбасі у 2014-му ледь не опинився у заручниках терористів "ДНР".

Згідно з чуток, Євгена хотіли виманити з Дніпра в окуповане місто, мотивуючи тим, що конфіскують його майно. Це дозволило б окупантам вимагати викуп за футболіста, але, на щастя, справа до цього не дійшла.

За його словами, від необдуманих дій його врятували його агент Іван Піроженко та ексгравець Дніпра Андрій Русол. Зазначимо, що наразі Селезньов є радником міністра молоді та спорту.

