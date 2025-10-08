Легенда украинского футбола Евгений Селезнев потерял все свое имущество после оккупации Донецка в 2014 году. Нападающий вспомнил, как оккупанты хотели переманить его на свою сторону.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев завершил карьеру в 2022 году. Нападающий является уроженцем Макеевки из Донецкой области, из-за чего к нему был интерес со стороны оккупантов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.

Россияне приглашали Селезнева?

Игрока изредка подозревали в отсутствии проукраинской позиции из-за общения на русском и выступлений в стране-оккупанте после начала войны. Однако Евгений не раз опровергал эти догадки на словах и действиями.

Тем не менее, главари террористической организации "ДНР" выходили на Селезнева в начале полномасштабного вторжения. Игроку предлагали вернуться в Донецк, где он имел имущество.

Я все потерял в Донецке. Много говорить нет желания об этом. Но мне предлагали вернуться в начале полномасштабной войны в Донецк. Предлагали деньги. На что они получили ответ, что я предателем никогда не был. Я родился в Украине. Даже если я не очень разговариваю на украинском, я остаюсь украинцем,

– вспоминает Селезнев.

К слову, в 2020 году Селезнев дал интервью журналисту Виктору Вацко. Тогда он вспоминал, что еще в начале войны на Донбассе в 2014-м едва не оказался в заложниках террористов "ДНР".

Согласно слухам, Евгения хотели выманить из Днепра в оккупированный город, мотивируя тем, что конфискуют его имущество. Это позволило бы оккупантам требовать выкуп за футболиста, но, к счастью, дело до этого не дошло.

По его словам, от необдуманных действий его спасли его агент Иван Пироженко и экс-игрок Днепра Андрей Русол. Отметим, что сейчас Селезнев является советником министра молодежи и спорта.

