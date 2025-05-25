Перше "золото" за 26 років: як Україна виступила на Євро-2025 зі стрибків у воду

У турецькій Анталії відбувається Євро-2025 зі стрибків у воду. Україна здобула третю медаль на змаганнях.

Олексій Середа здобув перше місце у стрибках з 10-метрової вишки. Для українця це третя індивідуальна золота медаль у кар'єрі, повідомляє 24 канал.

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Важлива перемога

Олексій Середа у фіналі чемпіонату Європи-2025 набрав 468.65 бала. Зокрема, спортсмен виконав два стрибки на понад 90 залікових пунктів.

Результат стрибків з вишки 10 метрів (чоловіки):

Олексій Середа (Україна) – 468.65 балів. Олі Рослер (Німеччина) – 439.45. Антон Кнолл (Австрія) – 423.35.

Зазначимо, що на чемпіонатах Європи ця золота медаль стала дев'ятою для Олексія Середи у кар'єрі у командних та одиночних заліках.

До слова. Збірна України зі стрибків у воду захистила звання чемпіона Європи у цій дисципліні. "Синьо-жовті" здобули золоті медалі у змішаних командних змаганнях.

Нагадаємо, що Україна вперше за 26 років завоювала "золото" у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна. Нагороду здобули Ксенія Бочек та Діана Карнафель.