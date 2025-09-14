У неділю, 14 вересня, відбудуться останні поєдинки Суперфіналу Євроліги-2025 з пляжного футболу. У турнірі брала участь і збірна України, яка змогла пробитися до півфіналу.

Там "синьо-жовті" поступилися Італії, тож мали грати за "бронзу". Проте цього не станеться, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Асоціації пляжного футболу України.

Чому збірна України не зіграє в матчі за третє місце?

У поєдинку за бронзові медалі Євроліги Україна мала протистояти Білорусі. Але законодавчо наші збірні зобов'язані бойкотувати ігри проти команд і спортсменів з Росії та Білорусі, які виступають не в "нейтральному" статусі, а представляють власну країну під національною символікою.

Тому "синьо-жовті" не проведуть цю гру. Тож Україна залишається без медалей і посяде підсумкове четверте місце у Євролізі-2025 з пляжного футболу, а білоруси без боротьби заберуть "бронзу".

Довідка. Чемпіонство між собою розіграють збірні Італії та Іспанії. Фінал розпочнеться о 19:00 за київським часом.

