В воскресенье, 14 сентября, состоятся последние поединки Суперфинала Евролиги-2025 по пляжному футболу. В турнире принимала участие и сборная Украины, которая смогла пробиться в полуфинал.

Там "сине-желтые" уступили Италии, поэтому должны были играть за "бронзу". Однако этого не произойдет, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины.

Почему сборная Украины не сыграет в матче за третье место?

В поединке за бронзовые медали Евролиги Украина должна была противостоять Беларуси. Но законодательно наши сборные обязаны бойкотировать игры против команд и спортсменов из России и Беларуси, которые выступают не в "нейтральном" статусе, а представляют собственную страну под национальной символикой.

Поэтому "сине-желтые" не проведут эту игру. В итоге Украина остается без медалей и займет итоговое четвертое место в Евролиге-2025 по пляжному футболу, а белорусы без борьбы заберут "бронзу".

Справка. Чемпионство между собой разыграют сборные Италии и Испании. Финал начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что накануне Украина снялась с Кубка мира по спортивной гимнастике. Это произошло из-за участия в турнире российской спортсменки, которая является сторонницей Владимира Путина.

Что известно о бойкотах сборных по пляжному футболу?