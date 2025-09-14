Там "сине-желтые" уступили Италии, поэтому должны были играть за "бронзу". Однако этого не произойдет, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины.
Почему сборная Украины не сыграет в матче за третье место?
В поединке за бронзовые медали Евролиги Украина должна была противостоять Беларуси. Но законодательно наши сборные обязаны бойкотировать игры против команд и спортсменов из России и Беларуси, которые выступают не в "нейтральном" статусе, а представляют собственную страну под национальной символикой.
Поэтому "сине-желтые" не проведут эту игру. В итоге Украина остается без медалей и займет итоговое четвертое место в Евролиге-2025 по пляжному футболу, а белорусы без борьбы заберут "бронзу".
Справка. Чемпионство между собой разыграют сборные Италии и Испании. Финал начнется в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, что накануне Украина снялась с Кубка мира по спортивной гимнастике. Это произошло из-за участия в турнире российской спортсменки, которая является сторонницей Владимира Путина.
Что известно о бойкотах сборных по пляжному футболу?
- "Сине-желтые" не впервые прибегают к бойкоту из-за участия в турнире сборной Беларуси.
- В 2023 году наша сборная отказалась от участия в Евролиге из-за допуска белорусов, а в следующем году по той же причине снялась с чемпионата мира.
- Кроме Украины, от участия в матче против белорусов в Евролиге-2024 по пляжному футболу отказывалась Эстония, а летом 2025 года поединок бойкотировала сборная Латвии.