Міжнародний олімпійський комітет може залишитись без європейського фінансування. Усе через рішення щодо повернення Росії у спорт.

Чиновники різних країн світу сприйняли зняття санкцій з російського спорту як один з можливих викликів. Про імовірні наслідки для МОК повідомляє 24 Канал.

Що відомо про реакцію європейських політиків?

Тиждень тому, 7 липня, стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет тимчасово скасував призупинення членства ОКР та рекомендував федераціям прибрати всі обмеження для російських спортсменів.

На це гучно відреагувала очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас.

Рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських спортсменів до міжнародних змагань є відірваним від реальності. Міністри рішуче засуджують таке рішення, оскільки воно збіглося з тим, що Росія вбиває рекордну кількість українських цивільних. Тож виглядає так, ніби Міжнародний олімпійський комітет винагороджує такі атаки,

— цитує Каллас портал bgnes.com.

Позицію дипломатки підтримали міністерка культури Естонії Хайді Пурга та очільниця МЗС Латвії Байба Браже.

Російські пропагандистські ЗМІ уже заявили, що Естонія, Данія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія Фінляндія та Швеція виступають ініціаторами позбавлення МОК фінансових потоків з Євросоюзу.

Які наслідки уже принесло рішення МОК?

Практично одразу Міжнародна федерація волейболу офіційно скасувала відсторонення російських спортсменів і збірних.

Згодом стало зрозуміло, що поверненням росіян у спорт чиновники МОК розв’язали руки також і самим собі. Пропагандистські російські ЗМІ заявили, що МОК допомагатиме їх спортсменам отримувати візи на в’їзд у країни, де відбуватимуться змагання.