Один з найвидатніших біатлоністів в історії Йоганнес Бьо навесні завершив свою професійну кар'єру. Напередодні він оголосив, що вирішив повернутися у спорт, але тепер гратиме у футбол.

У середу, 6 серпня, легендарний спортсмен підписав контракт із клубом Вінгер, який виступає в шостому за силою дивізіоні Норвегії. Після цього він уже встиг дебютувати за команду, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ski Chrono.

Як Бьо зіграв у першому матчі?

Сталося це в матчі Вінгер – К'єллміра. Йоганнес Бьо вийшов на заміну, коли господарі поступалися з рахунком 0:2.

І в титулованого біатлоніста видався фантастичний дебют. Він зміг забити гол та допоміг своїй команді уникнути поразки.

Зірковий Бьо відзначився взяттям воріт на 70-й хвилині зустрічі. Він запресингував воротаря суперників, відібрав м'яч, після чого забив свій перший гол ударом з близької відстані.

Йоганнес Бьо забив гол у дебютному матчі: дивіться відео

До слова. Врешті-решт матч закінчився внічию з рахунком 2:2.

Нагадаємо, що незабаром подібний дебют може відбутися в українському футболі. Відомий боксер отримав запрошення від клубу Дністер стати гравцем цієї команди.