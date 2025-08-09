Один из величайших биатлонистов в истории Йоханнес Бё весной завершил свою профессиональную карьеру. Накануне он объявил, что решил вернуться в спорт, но теперь будет играть в футбол.

В среду, 6 августа, легендарный спортсмен подписал контракт с клубом Вингер, который выступает в шестом по силе дивизионе Норвегии. После этого он уже успел дебютировать за команду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ski Chrono.

Читайте также Украинская звезда биатлона Елена Пидгрушная впервые стала мамой

Как Бё сыграл в первом матче?

Произошло это в матче Вингер – Кьеллмира. Йоханнес Бё вышел на замену, когда хозяева уступали со счетом 0:2.

И у титулованного биатлониста выдался фантастический дебют. Он смог забить гол и помог своей команде избежать поражения.

Звездный Бё отметился взятием ворот на 70-й минуте встречи. Он запрессинговал вратаря соперников, отобрал мяч, после чего забил свой первый гол ударом с близкого расстояния.

Йоханнес Бё забил гол в дебютном матче: смотрите видео

К слову. В конце концов матч закончился вничью со счетом 2:2.

Напомним, что вскоре подобный дебют может состояться в украинском футболе. Известный боксер получил приглашение от клуба Днестр стать игроком этой команды.