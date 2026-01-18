Він грав в Україні: син легендарного Йогана Кройфа отримав несподівану роботу

На початку XXI сторіччя донецький Металург був однією з найкращих команд України. Команда тричі ставала бронзовим призером чемпіонату України.

При цьому у складі донеччан пограло чимало футболістів із гучним іменем. Одним із таких став син легендарного Йоганна Кройфа, який нещодавно нагадав про себе, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Аякса.

Ким працюватиме син Кройфа?

Вже понад 15 років Йорді Кройф займається тренерською та адміністративною роботою. Тепер же ексфутболіст отримав нову роботу у себе на Батьківщині.

Кройф-молодший став новим технічним директором Аякса. Контракт з амстердамським клубом розрахований на два роки, до червня 2028-го.

Що відомо про Йорді Кройфа?

Останнім місцем роботи Йорді була збірна Індонезії, де він став стратегічним радником у лютому 2025 року. Раніше він обіймав аналогічну посаду і в Барселоні.

Під час ігрової кар'єри Кройф-молодший виступав за Барселону, Манчестер Юнайтед, Сельту, Алавес, Еспаньол, Валлетту та донецький Металург. У складі українського клубу хавбек виступав з 2006 по 2008 роки, оформивши один гол у 33 матчах.

Крім того, Йорді тренував Маккабі Тель-Авів, Чунцінь Ліфань, збірну Еквадору та Шеньжень. Нагадаємо, що нещодавно без роботи залишився легендарний Марко ван Бастен.

Яким був батько Йорді Кройфа?