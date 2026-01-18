Він грав в Україні: син легендарного Йогана Кройфа отримав несподівану роботу
- Йорді Кройф став новим технічним директором Аякса.
- Син легендарного Йогана Кройфа підписав контракт на два роки.
На початку XXI сторіччя донецький Металург був однією з найкращих команд України. Команда тричі ставала бронзовим призером чемпіонату України.
При цьому у складі донеччан пограло чимало футболістів із гучним іменем. Одним із таких став син легендарного Йоганна Кройфа, який нещодавно нагадав про себе, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Аякса.
Ким працюватиме син Кройфа?
Вже понад 15 років Йорді Кройф займається тренерською та адміністративною роботою. Тепер же ексфутболіст отримав нову роботу у себе на Батьківщині.
Кройф-молодший став новим технічним директором Аякса. Контракт з амстердамським клубом розрахований на два роки, до червня 2028-го.
Що відомо про Йорді Кройфа?
Останнім місцем роботи Йорді була збірна Індонезії, де він став стратегічним радником у лютому 2025 року. Раніше він обіймав аналогічну посаду і в Барселоні.
Під час ігрової кар'єри Кройф-молодший виступав за Барселону, Манчестер Юнайтед, Сельту, Алавес, Еспаньол, Валлетту та донецький Металург. У складі українського клубу хавбек виступав з 2006 по 2008 роки, оформивши один гол у 33 матчах.
Крім того, Йорді тренував Маккабі Тель-Авів, Чунцінь Ліфань, збірну Еквадору та Шеньжень. Нагадаємо, що нещодавно без роботи залишився легендарний Марко ван Бастен.
Яким був батько Йорді Кройфа?
Батько Йорді Кройфа був одним з найкращих футболістів в історії. Знаменитий Йоган побудував собі яскраву кар'єру у 70-ті роки, запаливши у складі Аякса та Барселони.
Кройф-старший допоміг амстердамцям виграти 18 трофеїв, в тому числі три Кубки європейських чемпіонів поспіль. Також Йоган тричі ставав володарем Золотого м'яча, це досягнення змогли перевершити лише Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.
Також Кройф запалив і зі збірною Нідерландів, допомігши їй стати срібним призером ЧС-1974 та бронзовим на Євро-1976. У 48-ми матчах за "помаранчевих" він забив 33 голи згідно з даними Transfermarkt.
Після завершення кар'єри Кройф-старший потренував Аякс та Барселону, а з останньою навіть виграв Кубок чемпіонів. У 2016 році легендарний нападник помер у віці 68 років через рак легенів.