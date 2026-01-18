Он играл в Украине: сын легендарного Йохана Кройфа получил неожиданную работу

В начале XXI века донецкий Металлург был одной из лучших команд Украины. Команда трижды становилась бронзовым призером чемпионата Украины.

При этом в составе дончан поиграло немало футболистов с громким именем. Одним из таких стал сын легендарного Йоханна Кройфа, который недавно напомнил о себе, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Аякса.

Кем будет работать сын Кройфа?

Уже более 15-ти лет Йорди Кройф занимается тренерской и административной работой. Теперь же экс-футболист получил новую работу у себя на Родине.

Кройф-младший стал новым техническим директором Аякса. Контракт с амстердамским клубом рассчитан на два года, до июня 2028-го.

Что известно о Йорди Кройфе?

Последним местом работы Йорди была сборная Индонезии, где он стал стратегическим советником в феврале 2025 года. Ранее он занимал аналогичную должность и в Барселоне.

Во время игровой карьеры Кройф-младший выступал за Барселону, Манчестер Юнайтед, Сельту, Алавес, Эспаньол, Валлетту и донецкий Металлург. В составе украинского клуба хавбек выступал с 2006 по 2008 годы, оформив один гол в 33-х матчах.

Кроме того, Йорди тренировал Маккаби Тель-Авив, Чунцинь Лифань, сборную Эквадора и Шэньчжэнь. Напомним, что недавно без работы остался легендарный Марко ван Бастен.

