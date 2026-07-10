"Не розумію, як зібрали цих хлопців": Сабо поховав Динамо після першої ганьби в єврокубках

Перший матч Динамо у новому єврокубковому сезоні викликав хвилю критики. Йожеф Сабо не стримав емоцій після нульової нічиєї з Універсітатею Клуж.

Кияни не змогли переграти румунський клуб у першому матчі кваліфікації Ліги Європи. Виступ команди різко розкритикував у ексклюзивному коментарі 24 Каналу колишній тренер та легенда Динамо Йожеф Сабо.

Що сказав Сабо?

Йожеф Сабо залишився вкрай розчарованим грою Динамо у першому матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти Універсітаті Клуж, який завершився без забитих голів – 0:0.

Колишній наставник киян заявив, що команда не продемонструвала ані швидкості, ані якості гри, а також розкритикував футболістів за велику кількість браку в передачах.

Ця румунська команда слабша за Динамо, але в киян немає нічого. Кожна друга передача – суцільний брак. Не розумію, як зібрали цих хлопців. Я перший тайм подивився і половину другого, але це сумне видовище. Погані справи у Динамо. У них ні швидкості немає, нічого,

– заявив 86-річний експерт.

Легенда клубу не вірить у прохід Динамо

Легенда "біло-синіх" також порівняв гру киян із поєдинками чемпіонату світу, наголосивши на величезній різниці у темпі футболу. На його думку, команда не має шансів пройти навіть нинішнього суперника.

Після цієї гри ввечері дивився французів на чемпіонаті світу, то це зовсім інші швидкості. А наші стоячи грають у футбол, ще й не можуть віддати точну передачу. Це неможливо. Дуже погана команда. Вони не здатні ні на що. Вони не пройдуть навіть цю румунську команду, однозначно. Хоча її рівень теж невисокий,

– зазначив Йожеф Сабо.

Матч-відповідь між Динамо та Універсітатею Клуж визначить, чи продовжать кияни боротьбу в кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок відбудеться у четвер, 16 липня, о 20:30.