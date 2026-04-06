"Продають себе, а не грають": Сабо пояснив, що не так з Шахтарем перед матчем проти АЗ

Йожеф Сабо різко висловився про Шахтар та роль бразильців у команді. Легенда Динамо також оцінив шанси "гірників" у протистоянні з АЗ Алкмар.

Колишній футболіст і тренер Йожеф Сабо поділився відвертими думками про нинішній стан донецького Шахтаря. У коментарі 24 Каналу фахівець зачепив одразу кілька болючих тем – від поведінки бразильців до роботи тренера.

Дивіться також Туран раптово підтримав Реброва, якого в Україні відправляють у відставку

Що сказав Сабо про вплив бразильців на гру Шахтаря?

Екснаставник наголосив, що головна сила "гірників" – це молоді бразильці, однак саме це може стати проблемою. За його словами, футболісти більше думають про власну вигоду, ніж про командний результат.

У Шахтаря хороша команда, тому що там молоді бразильці. Я знаю, що вони собою являють, тому що неодноразово бував у Бразилії. Та "пацанва" – їх розкуплять влітку. Думаю, що Шахтар знову буде шукати гравців,

– зазначив Йожеф Сабо.

Окремо він розкритикував матчі проти Леха у Лізі конференцій, заявивши, що у другій грі гравці "вийшли продавати себе", а не доводити справу до впевненої перемоги.

Це піжонство. Вони вигравали без проблем, а у другому матчі з Лехом вийшли продавати себе. Кожен молодий бразилець хоче продати себе. Тренер нічого не може зробити з цим. Я не кажу, що цей турок такий великий тренер, тому що дуже багато помилок. Кожну гру він змінює склад, майже пів команди – це неправильно,

– додав фахівець.

Шанси Шахтаря проти АЗ

Майбутнього суперника "гірників", нідерландський АЗ Алкмар, Сабо назвав організованою командою.

Хороша команда АЗ Алкмар, але там немає яскравих зірок. Там як хтось талановитий молодий з'являється – його одразу продають в Англію чи Францію. Я думаю, що Шахтар має пройти їх,

– підсумував легендарний фахівець.

Що відомо про матч Шахтар – АЗ?