"Мию руку і вона не відмивається": Сабо розповів про рукостискання з Путіним після матчу у Росії

У 1999 році збірна України з футболу зіграла матч проти національної команди Росії. Згодом український тренер Йожеф Сабо згадував, що після гри в Москві він мав особисту зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Сабо зазначив, що після гри між національними збірними, яка закінчилася з рахунком 1:1, Путін відвідав роздягальню української команди і привітав її тренерів. Про це він сказав в інтерв'ю проєкту "Футбольний диван".

Що сказав Сабо про зустріч з Путіним?

За словами Сабо, після гри до роздягальні зайшов Путін, і вони потиснули руки.

Я знаю Путіна, я з ним вітався. І відтоді я мию руку, і вона не відмивається. Тоді, коли ми зіграли 1:1, до роздягальні зайшов Путін, я з ним привітався. З того часу я мию руку, сучий він син. Він тоді подякував, думав, що Росія пройде,

– згадує екстренер.

Він також додав, що тоді Путін, на його думку, висловлював подяку та вірив у подальші успіхи російської команди.

