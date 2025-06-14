"Йому потрібно сказати спасибі": легенда Динамо став на захист Реброва після шквалу критики

Сергій Ребров уже два роки очолює збірну України. За цей час команда не продемонструвала прогресу, через що тренера нещадно критикують уболівальники й експерти.

Однак з такою оцінкою роботи наставника "синьо-жовтих" не погоджується Йожеф Сабо. Легенда київського Динамо став на захист свого колишнього підопічного, повідомляє 24 Канал із посиланням на Blik.

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Сабо не вважає Реброва головною проблемою

Колишній наставник збірної України відреагував на розмови у пресі, що варто вже зараз змінити Сергія Реброва. Зокрема, називалося ім'я його можливого наступника – Унаї Мельгоса, який наразі очолює "молодіжку".

Він не вважає доцільним звільняти чинного наставника "синьо-жовтих". На думку досвідченого спеціаліста, проблема збірної полягає не в Реброві.

Набридли ці журналістські розмови. Реброву взагалі потрібно сказати спасибі за те, що приїхав в Україну та працює з нашою збірною. Він міг би собі спокійно тренувати за кордоном. Проблема збірної не у тренері, а в тому, що сьогодні в нас немає футболістів,

– заявив Сабо.

Зазначимо, що на чолі збірної України Сергій Ребров провів 27 матчів. Після поєдинку з Новою Зеландією він вийшов на п'яте місце в історії серед тренерів "синьо-жовтих" за кількістю перемог, наблизившись саме до Йожефа Сабо, який розташовується на четвертій сходинці рейтингу.

Довідка. Наступний поєдинок збірна України з футболу проведе проти Франції у відборі на ЧС-2026. Він відбудеться 5 вересня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні закінчився товариський турнір Canadian Shield у Торонто. "Синьо-жовті" посіли в ньому друге місце, а чемпіоном стала Канада.