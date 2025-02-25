Відомий боксер розбив яйце об голову супернику під час битви поглядів у Лондоні: епічне відео

Кріс Юбенк не стримав емоції та зарядив Коннору Бенну по обличчю. В руках у боксера було сире яйце, що стало відсилкою до допінг-тесту суперника.

Боксери люблять дарувати шоу під час церемоній зважування, битви поглядів або ж інших офіційних заходів. Черговий скандальний момент стався перед боєм між Коннором Бенном та Крісом Юбенком-молодшим, повідомляє 24 Канал.

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Яйцем по голові

Боксери зустрілись у Лондоні на пресконференції та провели першу дуель поглядів. Під час неї суперники влаштували словесну перепалку, після чого Юбенк взяв до руки яйце та розбив його об обличчя Бенна.

Відео удару Кріса у голову Коннора:

Членам команд боксерів ледь вдалось стримати Коннора та Кріса від масової бійки. Поєдинок між Бенном та Юбенком у середній вазі має пройти 26 квітня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур".

Кажуть, яйця стали причиною його двох провалених допінг-тестів. Виходить, це я його пригостив яйцем?,

– написав Юбенк у себе на сторінці в соцмережі X.

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Боксери мали б зустрітися ще у 2022-му, але тоді Бенн здав позитивний допінг-тест. Коннор залишається непереможним на професійному рівні (23 перемоги у 23-х поєдинках). У свою чергу Юбенк має 34 звитяги та три поразки у 37-ми боях.