Прикре падіння: Конопля отримав травму у матчі проти Бельгії

У четвер, 20 березня, збірна України зіграла перший стиковий матч Ліги націй. Суперником підопічних Сергія Реброва стала зіркова збірна Бельгії.

У першому таймі матчу проти Бельгії "синьо-жовті" зазнали прикрої втрати. Правий захисник Юхим Конопля вимушено покинув поле через пошкодження.

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Ступінь пошкодження Коноплі

Юхим Конопля впав на розвернуту стопу назовні, повідомляє 24 канал із посиланням на Hospital Pass.

Таким чином за попередніми прогнозами захисник збірної України отримав травму дельтоподібної зв'язки гомілкостопу. Відновлення гравця становитиме від трьох до п'яти тижнів.

Тому Юхим Конопля пропустить матч-відповідь збірної України проти Бельгії. Також травму отримав Олексій Сич, який замінив гравця Шахтаря по ходу зустрічі.

Нагадаємо, що другий матч між Україною та Бельгією відбудеться у неділю 23 березня. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.