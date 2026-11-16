Юлія Джима залишилася за бортом збірної України з біатлону

Тренерський штаб збірної України з біатлону ухвалив кадрові рішення на перші етапи Кубка світу та Кубка IBU. Найдосвідченіша та найтитулованіша спортсменка залишилася без місця у команді.

Відсутність Юлії Джими у заявці прокоментувала тренерка жіночої команди Оксана Хвостенко у коментарі Суспільному Спорт. Є ризик, що ми можемо не побачити її на змаганнях щонайменше до кінця 2026 року.

Джима мала проблеми зі здоров'ям

За словами Хвостенко, Джима наразі лише "потроху підтримує форму" після того, як не могла повноцінно займатися через проблеми зі здоров'ям. Відповідно, тренерський штаб збірної не знає, коли він зможе розраховувати на олімпійську чемпіонку. Усе залежатиме від того, в якому стані вона буде після повноцінного повернення.

Раніше стало відомо, що Джима не поїхала з командою на збір до Фінляндії і тренувалась індивідуально в Поклюці та Обертілліаху. Про захворювання чи травму спортсменка тоді не повідомляла. З урахуванням ситуації Оксана Хвостенко нібито не планує надавати Джимі місце у збірній щонайменше до початку 2027 року.

Склад збірної України

Сезон у біатлоні розпочнеться 26 листопада, коли у фінському Контіолахті стартує перший етап Кубка світу.

Представляти Україну довірили сестрам Анастасії та Олександрі Меркушиним, а також Христині Дмитренко, Олені Городній та Тетяні Тарасюк. Остання вперше увійшла до заявки на Кубок світу і може дебютувати на цьому рівні.

Дарина Чалик, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько, Валерія Шейгас, Вікторія Хвостенко й Ірина Шевченко виступлять на Кубку IBU у Швеції.