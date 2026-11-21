Перед початком сезону у світовому біатлоні стало відомо, що найбільш титулована серед чинних українських біатлоністок Юлія Джима не розпочне сезон у складі збірної. Тренерка Оксана Хвостенко пояснювала це неоптимальною формою спортсменки.

Переобраний головою Федерації біатлону України Іван Крулько пролив світло на подальші плани Джими у коментарі Суспільне Спорт. Виявилося, що ми все ж побачимо олімпійську чемпіонку на трасі – але в незвичній для неї серії змагань.

Де виступатиме Джима у сезоні 2026/2027

Як і було відомо раніше, на старті сезону, який розпочинається 26 листопада, Юлія Джима не зможе брати участь у кубкових етапах, оскільки має повністю відновитися від проблем зі здоров'ям і набрати форму.

Але згодом керівництво збірної все ж збирається залучати її до етапів Кубка IBU – другої за рівнем біатлонної серії змагань.

За словами Івана Крулька, тренерський штаб оцінюватиме форму та результати олімпійської чемпіонки Сочі-2014. Якщо Джима демонструватиме достатній прогрес, то її можуть залучити до Кубка світу.

Для 36-річної біатлоністки це буде повернення на Кубок IBU через 14 років після того, як вона востаннє бігла гонки на цьому рівні. Загалом у "другій лізі" світового біатлону в Джими було 22 старти.

Досягнення Юлії Джими

У 2014 році у Сочі Джима була частиною золотої української четвірки в естафеті, яка піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу пошани за лічені дні до початку російської агресії у Криму.

Також Юлія має у своєму доробку 5 медалей чемпіонатів світу: 2 срібла і 3 бронзи, усі в естафетних гонках. Джима також є п'ятиразовою чемпіонкою Європи.