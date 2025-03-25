Українка стала найвлучнішою біатлоністкою Кубка світу
- Юлія Джима стала найвлучнішою біатлоністкою Кубка світу сезону-2024/25 з влучністю 93.42%, взявши участь у 23-х особистих гонках.
- У загальному рейтингу Кубка світу Джима зайняла 17-те місце з 368 очками, а Христина Дмитренко — 32-ге місце з 224 очками.
- Крім Джими, до топ-10 найвлучніших біатлоністок увійшла ще одна українка, Христина Дмитренко, з влучністю 91,56%.
Кубок світу з біатлону сезону-2024/25 добіг до свого завершення. За підсумком дев'яти етапів найвлучнішою стала українка Юлія Джима.
Лідерка збірної України Юлія Джима взяла участь у 23-х особистих гонках Кубка світу. Українка очолила рейтинг найвлучніших біатлоністок, пише 24 Канал з посиланням на Biathlon Live.
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Топ-результат Джими
Юлія Джима виходила на стрільбища 62 рази. Сумарно вона зробила 380 пострілів, 355 з яких досягли цілі. Влучність українки становила 93.42%. Це найкращий результат серед спортсменок, які взяли участь щонайменше у 12 гонках.
Найменше промахів Джима допустила на "лежці" – 10 (94,74%), а на "стійці" українка допустила 15 хиб (92,11%). У рейтингу найвлучніших вона випередила володаркою Великого кришталевого глобуса Франциску Пройс. Німкеня посіла третє місце в рейтингу.
У топ-10 потрапила ще одна представниця України. Христина Дмитренко посіла шосте місце, з влучністю 91,56%.
Топ-10 снайперок Кубка світу-2024/25 / скриншот з сайту Biathlon Live
Зазначимо, що у загальному рейтингу Кубка світу з біатлону Юлія Джима посіла 17-те місце. На її рахунку 368 очок. Христина Дмитренко зайняла 32 місце з 224 очками.
Нагадаємо, що в останній жіночій гонці Кубка світу з біатлону гідно виступила 20-річна Олена Городна, яка фінішувала 23-ю. А от Юлія Джима в масстарті була 29-ю.