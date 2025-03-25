Українка стала найвлучнішою біатлоністкою Кубка світу

Кубок світу з біатлону сезону-2024/25 добіг до свого завершення. За підсумком дев'яти етапів найвлучнішою стала українка Юлія Джима.

Лідерка збірної України Юлія Джима взяла участь у 23-х особистих гонках Кубка світу. Українка очолила рейтинг найвлучніших біатлоністок, пише 24 Канал з посиланням на Biathlon Live.

Читайте також Жанмонно драматично програла Великий кришталевий глобус: відео падіння

Топ-результат Джими

Юлія Джима виходила на стрільбища 62 рази. Сумарно вона зробила 380 пострілів, 355 з яких досягли цілі. Влучність українки становила 93.42%. Це найкращий результат серед спортсменок, які взяли участь щонайменше у 12 гонках.

Найменше промахів Джима допустила на "лежці" – 10 (94,74%), а на "стійці" українка допустила 15 хиб (92,11%). У рейтингу найвлучніших вона випередила володаркою Великого кришталевого глобуса Франциску Пройс. Німкеня посіла третє місце в рейтингу.

У топ-10 потрапила ще одна представниця України. Христина Дмитренко посіла шосте місце, з влучністю 91,56%.

Топ-10 снайперок Кубка світу-2024/25 / скриншот з сайту Biathlon Live

Зазначимо, що у загальному рейтингу Кубка світу з біатлону Юлія Джима посіла 17-те місце. На її рахунку 368 очок. Христина Дмитренко зайняла 32 місце з 224 очками.

Нагадаємо, що в останній жіночій гонці Кубка світу з біатлону гідно виступила 20-річна Олена Городна, яка фінішувала 23-ю. А от Юлія Джима в масстарті була 29-ю.