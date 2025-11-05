Зіркова легкоатлетка Левченко зізналась, чи хотіла б розпочати футбольну кар'єру

Декілька днів тому титулована українська легкоатлетка Юлія Левченко отримала несподіваний презент від донецького Шахтаря. "Гірники" надіслали стрибунці у висоту іменну клубну футболку.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Юлія Левченко поділилась емоціями від такого несподіваного подарунка від донецького Шахтаря. Легкоатлетка не приховувала свого приємного здивування від презенту, адже отримати такий подарунок від "гірників" було доволі символічно.

Чи хотіла б Левченко стати футболісткою?

Тут мова йде про походження Левченко. Юлія родом із Бахмута.

"Це був неочікуваний подарунок. Я не знала, що саме мені надішлють. Тому я відкривала його наче, як на Новий рік. А це ще й виявилась іменна футболка. Мені було дуже приємно. Тим паче, що я народилась на Донбасі, тому це було досить символічно", – розповіла стрибунка у висоту.

Водночас Левченко розповіла, чи колись задумувалась над тим, щоб спробувати себе на футбольному полі, як це недавно зробила дзюдоїстка Дар'я Білодід.

Я насправді про це не думала. Гадаю, що у майбутньому, якщо буде якийсь цікавий проєкт. Можливо, було б цікаво спробувати себе у ролі гравчині. Наразі б не наважилась грати повноцінну гру. По-перше, потрібно підтягнути свої скіли у футболі. Адже я востаннє грала у футбол ще у школі на уроці фізкультури. По-друге, футбол – травматичний вид спорту, тому потрібно бути ще більш підготовленою,

– зізналась Левченко.

Відзначимо, що сама Білодід у коментарі сайту 24 Каналу поділилась враженнями від дебюту за професійну жіночу футбольну команду Металіста 1925.

Цікаво, що Левченко входить у топ-10 найпопулярніших українських спортсменів в інстаграмі. За сторінкою Юлії стежать 512 тисяч підписників.

Головне про Юлію Левченко