Українка спромоглася на гучну сенсацію в тенісі і вперше вийшла до фіналу турніру WTA
- Юлія Стародубцева перемогла Медісон Кіз у півфіналі турніру WTA 500 у Чарльстоні, вигравши 6:1, 6:4.
- У фіналі Стародубцева зіграє з Джессікою Пегулою, піднявшись у лайв-рейтингу з 89-го на 53-тє місце.
На тенісному турнірі WTA 500 у Чарльстоні українка Юлія Стародубцева зіграла перший у своїй кар'єрі півфінальний матч. 89-та ракетка світу шокувала результатом протистояння з іменитою американкою.
Суперницею Стародубцевої була 18-та у рейтингу Медісон Кіз, яка у 2025 році вигравала Australian Open. Попри статус і досягнення, Кіз не змогла нав'язати українці боротьбу, повідомляє 24 Канал.
Як завершився матч Юлії Стародубцевої і Медісон Кіз?
Стародубцева буквально знесла американку з корту у першому сеті, забравши його з рахунком 6:1. На цьому Юлія не зупинилася і майже не дала Кіз простору і в другій партії.
Вона завершилася з рахунком 6:4, а весь матч проти набагато досвідченішої і рейтинговішої опонентки зайняв в українки лише 1 годину і 14 хвилин. Юлія реалізувала шість із восьми брейкпойнтів і жодного разу не подала на виліт.
Раніше Стародубцева ніколи не грала з Кіз, так само як не доходила до настільки пізньої стадії турнірів WTA. Юлія стала вже третьою українкою цього сезону, хто зіграє на фінальній стадії змагань туру: раніше це вдалося Еліні Світоліній і Марті Костюк.
Хто наступна суперниця Юлії Стародубцевої?
- Як зазначає сайт WTA, у фіналі Стародубцева зіграє з лідеркою посіву Джессікою Пегулою, яка посідає 5-те місце у світовому рейтингу.
- Перший для українки фінал у WTA-турі відбудеться у неділю, 5 квітня.
- У лайв-рейтингу Юлія стрибає з 89-ого місця одразу на 53-те, що стане найбільш високою позицією у її кар'єрі.