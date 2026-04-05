Українка спромоглася на гучну сенсацію в тенісі і вперше вийшла до фіналу турніру WTA

На тенісному турнірі WTA 500 у Чарльстоні українка Юлія Стародубцева зіграла перший у своїй кар'єрі півфінальний матч. 89-та ракетка світу шокувала результатом протистояння з іменитою американкою.

Суперницею Стародубцевої була 18-та у рейтингу Медісон Кіз, яка у 2025 році вигравала Australian Open. Попри статус і досягнення, Кіз не змогла нав'язати українці боротьбу, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Світоліна здивувала вибором іншого виду спорту: де і з ким побувала перша ракетка України

Як завершився матч Юлії Стародубцевої і Медісон Кіз?

Стародубцева буквально знесла американку з корту у першому сеті, забравши його з рахунком 6:1. На цьому Юлія не зупинилася і майже не дала Кіз простору і в другій партії.

Вона завершилася з рахунком 6:4, а весь матч проти набагато досвідченішої і рейтинговішої опонентки зайняв в українки лише 1 годину і 14 хвилин. Юлія реалізувала шість із восьми брейкпойнтів і жодного разу не подала на виліт.

Раніше Стародубцева ніколи не грала з Кіз, так само як не доходила до настільки пізньої стадії турнірів WTA. Юлія стала вже третьою українкою цього сезону, хто зіграє на фінальній стадії змагань туру: раніше це вдалося Еліні Світоліній і Марті Костюк.

Хто наступна суперниця Юлії Стародубцевої?