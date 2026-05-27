Хто така Юлія Стародубцева, яка вибила другу ракетку світу з "Ролан Гаррос"

Юлія Стародубцева створила найбільшу сенсацію на Відкритому чемпіонаті Франції. Українка у неймовірному трисетовому поєдинку здолала одну з головних фавориток турніру, чим завоювала овації паризької публіки.

Перемога над Рибакіною не лише вивела Юлію до третього раунду престижних змагань, а й стала найяскравішим моментом у її професійній кар'єрі. 24 Канал розповідає, як розгортався цей драматичний матч та який непростий шлях пройшла українка до свого тріумфу.

Як Стародубцева перемогла Рибакіну?

Сьогоднішній поєдинок другого кола Ролан Гаррос проти другої ракетки світу та цьогорічної чемпіонки Australian Open Єлєни Рибакіної з Казахстану спочатку складався не на користь українки. Стародубцева поступилася у першому сеті з рахунком 3:6, проте вже в наступній партії продемонструвала феноменальний камбек, практично розгромивши суперницю – 6:1.

Вирішальний сет перетворився на справжній трилер: Юлія вела 3:0, але фаворитка змогла зрівняти рахунок. Доля путівки у наступний раунд вирішувалася на супер-тай-брейку до 10 очок, де 55-та ракетка світу з України зіграла максимально сконцентровано, змусивши Рибакіну масово помилятися. Фінальний рахунок зустрічі – 3:6, 6:1, 7:6 (10-4) на користь нашої тенісистки.

У матчі третього кола українка зіграє з представницею Китаю Сію Ван (148 місце в рейтингу WTA).

Тренерство в США та порятунок родини з Каховки

Біографія Юлії Стародубцевої суттєво відрізняється від класичних історій успіху сучасних тенісисток. Народившись у 2000 році в Каховці, Юлія рано заявила про себе, вигравши дорослий чемпіонат України у 2016-му. Однак через брак фінансування вона була змушена поставити професійну кар'єру на паузу і поїхати навчатися в США, де успішно виступала в студентській лізі NCAA за Університет Олд Домініон.

Коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Юлія завершувала навчання, а її молодша сестра перебувала під обстрілами в рідній Каховці. Стародубцева зуміла вивезти сестру до Америки, влаштувавши її в місцевий коледж, а щоб заробити гроші на відновлення власних виступів, дівчина довгий час працювала тенісною тренеркою в кантрі-клубі Нью-Йорка.

Стрімкий злет та найбільші кар'єрні успіхи

Повноцінне повернення Юлії у великий теніс відбулося лише у 2023 році, і воно виявилося феноменальним. Вже у 2024 році Стародубцева встановила унікальне досягнення, пробившись через сито кваліфікації на всі чотири турніри Grand Slam за один сезон.

Серед найвагоміших здобутків 26-річної спортсменки:

Чвертьфінал престижного турніру WTA 1000 у Пекіні (2024 рік);

Вихід до першого в кар'єрі фіналу турніру серії WTA 500 у Чарльстоні (квітень 2026 року);

Нинішній вихід до третього кола Ролан Гаррос, який став повторенням її найкращого результату на мейджорах.

Перемога над Єлєною Рибакіною стала першим успіхом Юлії в матчах проти суперниць із топ-10 світового рейтингу та наочно довела, що український жіночий теніс переживає свій золотий вік.