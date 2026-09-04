Стародубцева створила неймовірний камбек на US Open: українка вибила екстретю ракетку світу

Юлія Стародубцева програла перший сет, а в другому врятувала три матчболи. У вирішальній партії українка дотиснула Марію Саккарі та вперше в кар'єрі вийшла до третього кола US Open.

Українська тенісистка подарувала вболівальникам справжню драму на американському харді. У матчі другого раунду вона здобула одну з найгучніших перемог у своїй кар'єрі, повідомляє 24 Канал.

Стародубцева – Саккарі 1:6, 7:6, 6:2

Стародубцева невдало розпочала поєдинок проти 35-ї ракетки світу Марії Саккарі. Грекиня одразу захопила ініціативу та практично не залишила українці шансів у першій партії – 6:1.

Однак у другому сеті Юлія зуміла перебудувати свою гру. Українка почала краще читати потужні удари суперниці та скористалася її спадом, зробивши брейк і повівши 4:1.

Саккарі відповіла потужним ривком і виграла чотири гейми поспіль. Грекиня отримала можливість подати на матч, але Стародубцева відмовилася здаватися.

Українка відіграла три матчболи, зрівняла рахунок, а потім впевнено провела тай-брейк – 7:4. Таким чином, долю матчу мав вирішити третій сет.

Саккарі посипалася, а Стародубцева дотиснула суперницю

Після програного другого сету Саккарі втратила впевненість у своїх силах. Грекиня почала значно частіше помилятися, чим українка сповна скористалася.

Стародубцева продовжувала тиснути на суперницю та знаходила можливості для атак навіть у розіграшах, де Саккарі намагалася просто утримувати м'яч у грі. У підсумку Юлія виграла вирішальну партію з рахунком 6:2.

Матч тривав 2 години 44 хвилини. За цей час Стародубцева не виконала жодного ейса, зробила три подвійні помилки та реалізувала чотири брейки. У Саккарі – сім ейсів, три подвійні помилки та також чотири брейки.

Особливо драматичною стала кінцівка зустрічі: за рахунку 5:2 у третьому сеті Юлію почали хапати судоми. Попри фізичні проблеми, українка зуміла завершити матч і здобути історичну для себе перемогу.

Для Стародубцевої це третій виступ в основній сітці US Open і вперше вона подолала перше коло. Завдяки успіху в Нью-Йорку українка також наблизилася до дебюту в топ-50 рейтингу WTA.

У третьому колі Стародубцева зустрінеться з другою ракеткою світу Єленою Рибакіною з Казахстану. Цьогоріч українська тенісистка вже перемагала цю суперницю на Ролан Гаррос.

Нагадаємо, раніше до наступного раунду Відкритого чемпіонату США вийшли Марта Костюк та Еліна Світоліна