У 34 роки раптово помер колишній футболіст Металіста

У середу, 21 січня, українську футбольну спільноту сколихнула сумна звістка. Раптово помер гравець низки українських клубів Юрій Чонка.

На момент трагічної події Чонці було 34 роки. Причини смерті ексфутболіста невідомі, про це інформує Закарпатська асоціація футболу.

Якою була кар'єра Юрія Чонки?

Він починав свою кар'єру в аматорській команді Берегвідейк з Берегового. Чонка, за даними статистичного порталу Transfermarkt, у 2011 році підписав п'ятирічний контракт з харківським Металістом.

Проте єдину гру за харків'ян він провів 21 вересня 2011 року у 1/16 фіналу Кубка України проти своєї екскоманди Берегвідейк. У 2013 році Чонка перейшов до білоруського клубу Нафтан, але згодом повернувся до Металіста.

Пізніше півзахисник перебрався в оренду до Балмазуйвароша з Угорщини. З 2020 року до середини 2021 року Чонка виступав за Ужгород, з яким здобув путівку до Першої ліги України.

Що відомо про смерті інших футболістів?