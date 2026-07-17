Поляки влаштували цькування доньки українського волейболіста – гравець покидає країну

Український волейболіст Юрій Гладир завершує багаторічну кар'єру в чемпіонаті Польщі. Незадовго до цього його родина пережила складний період через жорстоке цькування 15-річної доньки.

42-річний центральний блокувальник провів у польській лізі 16 сезонів і став одним із найуспішніших легіонерів в історії турніру. Тепер досвідчений українець відкриває новий етап кар'єри, повідомляє Przeglad Sportowy.

Донька українця стала жертвою жорстокого цькування

Наприкінці минулого року польські ЗМІ повідомили про гучний інцидент, який стався з 15-річною донькою волейболіста Дарією. Школярка почала отримувати від однолітків вульгарні голосові повідомлення.

На адресу дівчини лунали образи та погрози лише через те, що вона розмовляє польською з українським акцентом.

В одному із записів пролунали принизливі слова: "15 людей кажуть, що ти дурна, потворна повія", "Забирайся, йо***а українка". Згодом, за даними журналістів, дівчину почали переслідувати й безпосередньо на території варшавської школи.

Історія викликала широкий резонанс у Польщі та привернула увагу до проблеми булінгу серед підлітків. Тепер же Юрій Гладир залишає країну, в якій провів більшу частину своєї професійної кар'єри, та продовжить виступи в чемпіонаті Туреччини – у клубі Зірааті з Анкари.

Чим відомий Юрій Гладир

Більшу частину професійного шляху українець провів саме в Польщі. Він захищав кольори клубів ЗАКСА, варшавської Політехніки, Скра Белхатув, а після нетривалого періоду в турецькому Фенербахче та італійській Емма Віллас повернувся до ПлюсЛіги, де виступав за Ястшембський Венгель. Останні два сезони волейболіст провів у складі Алурон КМС Варта Заверце.

За 16 сезонів у ПлюсЛізі Гладир зіграв 390 матчів та набрав 3241 очко. Українець п'ять разів ставав чемпіоном Польщі, ще п'ять разів вигравав срібні медалі, двічі здобував Кубок Польщі та Суперкубок країни. Також він чотири рази доходив до фіналу Ліги чемпіонів, а у 2026 році був визнаний найкращим центральним блокувальником фінального турніру.

Раніше Гладир розповідав польським ЗМІ, що побоявся приїхати в Україну на похорони матері через мобілізацію. Він вважав, що його можуть не випустити назад попри наявність польського громадянства.