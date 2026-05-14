Внаслідок ракетного удару по Києву загинув український хокеїст

Під час чергової російської атаки на Київ загинув український хокеїст та флорболіст Юрій Орлов. Спортивна спільнота у скорботі через втрату гравця.

Кривавий обстріл столиці вранці 14 травня обірвав життя ще одного українця, який був частиною спортивної родини країни. Про смерть 30-річного ексхоїста київських "Крижинки-Компаньйона" і "Дженералз" Юрія Орлова повідомляє sport.ua.

Що відомо про загиблого спортсмена?

У чемпіонатах України з хокею Юрій Орлов з 2015 по 2017 роки провів 66 матчів, в яких закинув 7 шайб і віддав 5 результативних передач.

Юрій Орлов займався не лише хокеєм, а й флорболом. Про трагічну звістку повідомили на сторінці Української федерації флорболу у телеграмі.

Там наголосили, що Юрій був не просто спортсменом, а справжнім серцем команди, людиною, яка жила флорболом і вкладала всі сили у розвиток цього виду спорту.

У заяві підкреслили, що його професіоналізм, відданість та людяність назавжди залишаться у пам’яті друзів, партнерів і всієї флорбольної спільноти України.

Відомо, що разом з Юрієм Орловим загинула також його дівчина.

Що відомо про ракетний обстріл Києва?

Сьогодні вранці російські війська цинічно вдарили по житловому будинку у Дарницькому районі столиці, спричинивши руйнування та жертви серед цивільного населення.

Кількість загиблих внаслідок цієї атаки зросла до 8 людей. На жаль, ще більш як 20 людей можуть бути під завалами будинку.

За інформацією кореспондента 24 Каналу, який перебуває на місці, робота біля зруйнованого будинку не припиняється.

ДСНС залучила великі сили, щоб рятувати життя людей. Робота триває постійно. Рятувальники змінюють один одного, вони обідають тут на місці, працюючи з самої ночі,

– розповів кореспондент з місця події.

Оскільки багатоповерхівка від удару просто "склалась", для рятувальників залишається ще чимало роботи. Ускладнюють процес порятунку важкі завалені конструкції будинку, які необхідно обережно діставати спецтехнікою.