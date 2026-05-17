У Києві відбулося прощання з хокеїстом, який загинув під час російського обстрілу

У ніч на 14 травня Російська Федерація здійснила масштабний ракетний обстріл Києва. Одна з ракет влучила у житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під'їздів.

Серед загиблих – хокеїст Юрій Орлов. У Києві 17 травня попрощалися з 30-річним спортсменом, повідомляє Суспільне Київ.

Як відбулося прощання з Орловим?

Спортсмена разом із дівчиною знайшли під завалами багатоповерхового будинку у Дарницькому районі, зруйнованого влучанням російської ракети. Тоді загинули 24 людини.

На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, партнери по команді та знайомі спортсмена.

Партнер по команді Віталій Глієвий каже, що Орлов завжди підтримував інших та залишався спокійним навіть у складних ситуаціях.

Він завжди був усміхненим, позитивним і простим у спілкуванні. Як капітан команди – допомагав партнерам і ніколи не зривався на інших,

– згадує друг спортсмена.

Однокласник Юрія Євген Горбань розповів, що той із дитинства був відданий спорту та мріяв стати професійним хокеїстом.

Він був доброю людиною і дуже добре навчався. Його ціллю завжди було стати відомим спортсменом. І він цього досяг,

– сказав Горбань.

Друг дитинства Олексій Волков, з яким Юрій разом грав у хокей, назвав його "доброю душею" та пригадав спільні перемоги у спортивних змаганнях.

У Юрія Орлова залишилися батько та брати.

Що відомо про Юрія Орлова?

Орлов був професійним хокеїстом і флорболістом. Він є вихованцем хокейної школи "Крижинка". У 2015 – 2017 роках виступав в Українській хокейній лізі за команди Крижинка-Компаньон та Дженералз. За час кар'єри провів 66 матчів, закинув 7 шайб та віддав 5 результативних передач. Також здобував срібні та бронзові нагороди чемпіонату України.

Згодом Орлов перейшов у флорбол і грав за Київський флорбольний клуб. Голова клубу Євген Гулечко згадує спортсмена як щиру, позитивну та віддану команді людину.

Він був дуже світлою людиною, багато робив для клубу і команди. До флорболу прийшов випадково – спробував під час відкритого уроку в Інституті фізкультури й залишився у спорті. Були сезони, коли він ставав найкращим бомбардиром. Грав дуже жорстко, хоча був дуже доброю і позитивною людиною,

– розповів Гулечко.

Що відомо про обстріл Києва 14 травня?

Унаслідок масштабної російської атаки на Київ у ніч проти 14 травня 2026 року загинули 24 людини, серед них троє неповнолітніх дівчат віком 12, 15 і 17 років.

Цей повітряний удар став однією з наймасштабніших комбінованих операцій ворога, при цьому основною ціллю атаки була столиця України. У п'ятницю, 15 травня, у Києві оголосили День жалоби.

Повітряна тривога в місті тривала майже 8 годин. За інформацією Повітряних сил, по Україні було випущено понад 670 ударних дронів типу "Шахед" та 56 ракет різних типів, зокрема крилаті Х-101/Х-55, балістичні "Іскандер-М"/С-400 і аеробалістичні "Кинджали".