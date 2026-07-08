Футболісти Нефтчі скаржаться на Вернидуба: український тренер має проблеми в Азербайджані

Український футбольний тренер Юрій Вернидуб потрапив у не надто приємну ситуацію в Азербайджані. У його команді можливий серйозний розлом.

Головний тренер бакинського клубу Нефтчі Юрій Вернидуб зіштовхнувся з нерозумінням від власних футболістів. Про обставини у роздягальні команди повідомив портал sportinfo.az.

Що сталось між 60-річним фахівцем та футболістами?

За наявною інформацією, тригером стали поєдинки Нефтчі на зборах, де вони зустрілись з румунським ЧФР Клуж (1:2) та сербським Партизаном (0:1).

Повідомляється, що після цього велика група футболістів висловила своє невдоволення тренувальним процесом та почала скаржитись керівництву клубу. Спортсмени наголошують на тому, що вони не розуміють підходів українського наставника до тренувального процесу. Йдеться про те, що гравці відчувають себе перевантаженими.

На такому емоційному фоні азербайджанський клуб зіграє проти сербських Раднічків (10 липня) та хорватського Осієка (13 липня).

Як складається кар’єра Юрія Вернидуба у Нефтчі?

Український наставник очолив команду з елітного дивізіону чемпіонату Азербайджану торік у грудні. Спочатку усе складалось дуже непогано, оскільки до кінця сезону 2025/26 його команда зазнала лише двох поразок у 19 матчах.

Такі виступи допомогли Нефтчі фінішувати на четвертому місці у турнірній таблиці азербайджанської національної першості та кваліфікуватись до другого раунду відбору Ліги конференцій.