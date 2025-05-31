Кривбас офіційно оголосив про відставку Юрія Вернидуба

Криворізький клуб попрощався з головним тренером Юрієм Вернидубом. Досвідчений фахівець пропрацював з командою три сезони.

Юрій Вернидуб ще після останнього матчу чемпіонату УПЛ з Поліссям (1:1) повідомив про свій намір залишити Кривий Ріг. Проте офіційне підтвердження відставки відбулося 31 травня, пише 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Кривбас подякував Вернидубу

За інформацією пресслужби клубу, у Юрія Миколайовича 30 червня завершується дія контракту. 59-річний фахівець прийняв рішення не продовжувати співпрацю.

Клуб подякував Вернидубу, який привів команду до нагород чемпіонату.

Ми дякуємо тренеру за професіоналізм, лідерство та відданість Клубу. Історія, яку ми написали разом, назавжди залишиться в серцях криворіжців. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі,

– йдеться у заяві клубу.

Досягнення Вернидуба у Кривбасі / фото ФК Кривбас

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб очолив Кривбас влітку 2022 року. На той час він був військовослужбовцем Збройних сил України.

За підсумком сезону-2023/24 криворіжці здобули бронзові нагороди та вийшли в єврокубки після 24-річної перерви. На чолі Кривбасу Юрія Вернидуба було визнано найкращим тренером України 2023 року.

За інформацією ЗМІ, Кривбас незабаром очолить нідерландський тренер Патрік ван Леувен, відомий за роботою в Шахтарі, Зорі та Металісті 1925.