Олімпійська чемпіонка перевершила рекорд Роналду завдяки костюму

Нідерландська ковзанярка Ютта Лердам стала однією з найбільших зірок Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні. Після успішних для себе змагань наречена боксера Джейка Пола вирішила взяти участь в аукціоні, куди пожертвувала свій переможний комбінезон.

Спортивний костюм, у якому Ютта встановлювала олімпійський рекорд на дистанції 1000 метрів, пішов з молотка за рекордну суму. Позаду у списку атлетів з найдорожчими лотами опинився навіть сам Кріштіану Роналду, пише TalkSport.

Скільки Ютта Лердам заробила за свій костюм?

Підписане Лердам спортивне вбрання, в якому вона змагалася на олімпійському льоду в Мілані і здобула золото та срібло, на аукціоні MatchWornShirt було придбане за понад 170 тисяч фунтів стерлінгів (195 тисяч євро).

Цікаво, що стартова ціна складала лише трохи більше 8 тисяч фунтів. Комбінезон Лердам виявився таким бажаним, що за лічені години ціна зросла у 20 разів.

Таким чином ковзанярка перевершила Кріштіану Роналду, який у 2025 році пожертвував на аукціон ігрову футболку з матчу відбіркового турніру на чемпіонат світу проти Угорщини. Португалець в тій грі відзначився дублем і став найкращим бомбардиром кваліфікацій на Мундіалі всіх часів.

Футболка Роналду пішла з молотка за 55 тисяч фунтів, більш ніж втричі дешевше, ніж комбінезон Ютти Лердам.

Кошти з продажу костюму ковзанярка, як і її партнери по команді Нідерландів, віддасть на розвиток спортивних клубів, у яких зірки Олімпійських ігор розпочинали свій шлях до медалей.

