Лердам має величезну інстаграм-авдиторію і відома не лише як атлетка, але й блогерка та модель. Один її рух після переможного забігу на Олімпіаді коштуватиме близько одного мільйона доларів, пише AD.

Чому ковзанярка Лердам отримає мільйон?

Здобувши золоту олімпійську медаль на дистанції 1000 метрів, на радощах Лердам розстібнула комбінезон та показала спортивний топ виробництва відомого бренду.

Компанія одягу швидко скористалася такою яскравою рекламою. На своїй інстаграм-сторінці вони розмістили промо-допис із зображенням Ютти Лердам.

Коли ти така швидка, не потрібно питати дозволу,

– підписав рекламну кампанію бренд.

Маркетингові експети вважають, що така колаборація з успішною спортсменкою обійдеться компанії не менш ніж в 1 мільйон доларів.

Що ще відомо про Ютту Лердам?