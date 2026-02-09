Розплакався і підняв на руки: відомий боксер привітав головну красуню Олімпіади із "золотом"

Ютта Лердам з Нідерландів здобула перше в кар'єрі олімпійське золото, встановивши новий рекорд на дистанції 1000 м у ковзанярському спорті. Першим її привітав зірковий чоловік – боксер Джейк Пол.

27-річну ковзанярку називають головною красунею зимових Олімпійських ігор-2026. У забігу на 1000 метрів Лердам випередила найближчу суперницю, свою співвітчизницю Фемке Кок, всього на 28 сотих секунди, передає 24 Канал.

Якими були емоції Лердам та Пола після фінішу?

Після переможного забігу Ютта не змогла стримати сліз. Розплакався також її коханий, відомий американський блогер і боксер Джейк Пол, який був присутній на трибунах і не приховував гордості за спортсменку. Пізніше Пол підняв наречену з олімпійською медаллю на руки.

Ютта. Я не можу перестати плакати. Ти це зробила, любов моя. Олімпійське золото. Бог великий – і ти теж, – написав Пол у соцмережі X.

Зіркова пара

За інформцією NV, Лердам і Пол заручилися в березні 2025 року. Пара познайомилася після того, як ютубер запросив дівчину на свій подкаст. Їхні стосунки стали публічними у квітні 2023 року, через два місяці після поразки Пола на рингу від Томмі Ф’юрі.

Пара часто публікує спільні романтичні фото на своїх сторінках у соцмережах.



Ютта Лердам та Джейк Пол/інстаграм Ютти

Шлях Лердам до олімпійського “золота”