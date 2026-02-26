За білизну обіцяли більше: дівчина Джейка Пола дізналася розмір премії за золото Олімпіади

Ютта Лердам, яку вважають найбільш привабливою ковзаняркою світу, здобула на Олімпійських іграх-2026 дві медалі – золото і срібло. Попри феноменально успішні змагання для нідерландської збірної, призери з цієї країни отримають досить скромні виплати від держави.

Ютта має рекламні контракти, які оцінюються у мільйони доларів. Натомість держава заплатить їй лише кілька десятків тисяч, пише AD.

Скільки отримає Ютта Лердам за медалі Олімпіади 2026?

Нідерландський уряд встановив розмір виплати за золоту медаль Олімпіади у 30 тисяч євро. І той факт, що Ютта привезла з Мілана одразу дві нагороди, ні на що не вплине. Навіть мультимедалістам премію платять лише за одну нагороду – ту, яка вищого ґатунку.

Таким чином сильно збагатитися на своїх спортивних досягненнях Лердам не вдасться. Натомість одним рухом просто після переможного забігу їй вдалося заробити близько мільйона доларів – просто показавши спортивну білизну одного відомого бренду.

Чим відома Ютта Лердам?