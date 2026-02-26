За білизну обіцяли більше: дівчина Джейка Пола дізналася розмір премії за золото Олімпіади
- Ютта Лердам отримала 30 тисяч євро за золоту медаль на Олімпіаді-2026, хоча має рекламні контракти на мільйони доларів.
- Лердам критикована за використання приватного літака і демонстративний спосіб життя, незважаючи на зусилля організаторів Олімпіади щодо сталого розвитку.
Ютта Лердам, яку вважають найбільш привабливою ковзаняркою світу, здобула на Олімпійських іграх-2026 дві медалі – золото і срібло. Попри феноменально успішні змагання для нідерландської збірної, призери з цієї країни отримають досить скромні виплати від держави.
Ютта має рекламні контракти, які оцінюються у мільйони доларів. Натомість держава заплатить їй лише кілька десятків тисяч, пише AD.
Дивіться також Розплакався та підняв на руки: відомий боксер привітав головну красуню Олімпіади із "золотом"
Скільки отримає Ютта Лердам за медалі Олімпіади 2026?
Нідерландський уряд встановив розмір виплати за золоту медаль Олімпіади у 30 тисяч євро. І той факт, що Ютта привезла з Мілана одразу дві нагороди, ні на що не вплине. Навіть мультимедалістам премію платять лише за одну нагороду – ту, яка вищого ґатунку.
Таким чином сильно збагатитися на своїх спортивних досягненнях Лердам не вдасться. Натомість одним рухом просто після переможного забігу їй вдалося заробити близько мільйона доларів – просто показавши спортивну білизну одного відомого бренду.
Чим відома Ютта Лердам?
- Як пише Yahoo, ковзанярка заручена з відомим блогером, який став професійним боксером – Джейком Полом.
- Перед стартом Олімпіади Лердам зазнала критики через те, що прибула на Ігри приватним літаком. Враховуючи фокус організаторів на відповідальному ставленні до природи і відновлюваності ресурсів, цей крок вважали демонстративним нехтуванням принципами сталого розвитку.
- У Нідерландах Лердам також критикують за те, що вона поводиться "як діва і мільйонерка", насолоджуючись розкішним життям і не цінуючи спорт.