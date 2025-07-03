Діогу Жота загинув через тиждень після весілля: у нього також залишилися діти
- Діогу Жота, футболіст Ліверпуля, загинув в ДТП разом із братом через тиждень після весілля.
- У нього залишилися дружина та троє дітей.
Вранці 3 червня футбольний світ сколихнула моторошна звістка.У ДТП загинув зірка Ліверпуля Діогу Жота.
За тиждень до трагедії, 22 червня, Діогу Жота разом з коханою Руте Кардосо зіграли весілля. Пара відсвяткувала пишну церемонію у Португалії, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Діогу Жоти.
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Загинув через тиждень після весілля
Футболіст їхав в автомобілі разом із братом Андре. Унаслідок втрати керування машина злетіла з дороги та спалахнула.
На жаль, життя обидвох чоловіків врятувати не вдалося.
У Діогу Жоти залишилися дружина та троє дітей. 22 червня вони офіційно узаконили свої стосунки, зігравши весілля. Світлинами та відео події пара ділилася у своєму інстаграмі. Лише за день до трагедії дружина футболіста виклала відео із їхнього весілля.
Весілля Діогу Жоти: дивіться відео
Відзначимо, що Діогу Жота грав за Ліверпуль з 2020 року. У складі команди він провів 182 матчі, в яких забив 65 голів і віддав 26 результативних передач.